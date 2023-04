Défilé et bal Artolsheim Catégories d’Évènement: Artolsheim

Bas-Rhin

Défilé et bal, 13 juillet 2023, Artolsheim. Défilé des associations avec des chars, soirée festive.

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . EUR. Artolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est



Parade of associations with floats, festive evening Desfile de asociaciones con carrozas, velada festiva Umzug der Vereine mit Festwagen, Festabend Mise à jour le 2023-01-18 par Office de tourisme du grand Ried

Détails Catégories d’Évènement: Artolsheim, Bas-Rhin Autres Adresse Ville Artolsheim Departement Bas-Rhin Lieu Ville Artolsheim

Artolsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/artolsheim/

Défilé et bal 2023-07-13 was last modified: by Défilé et bal 13 juillet 2023 Artolsheim

Artolsheim Bas-Rhin