Artocène Chamonix-Mont-Blanc, 14 août 2021, Chamonix-Mont-Blanc. Artocène 2021-08-14 – 2021-09-19 Centre ville de Chamonix 19 Place Balmat

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR 3 Artocène est un festival qui entrecroise art contemporain, architecture et environnement. Intitulée “Forêt intérieure”, la première édition d’Artocène explore la forêt en tant qu’univers enchanté. Au programme : expositions, films, activités, etc. info@artocene.fr http://www.artocene.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Chamonix-Mont-Blanc Adresse Centre ville de Chamonix 19 Place Balmat Ville Chamonix-Mont-Blanc