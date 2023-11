Les logiciels libres au « Kawa des passionnés » ! (Arto) Le Kiwi Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Les logiciels libres au « Kawa des passionnés » ! Jeudi 30 novembre, 18h30 (Arto) Le Kiwi Gratuit De 18h30 à 22h, au « Kiwi « à Ramonville Saint-Agne, vous pourrez rencontrer des passionnés par les logiciels « libres » autour de plusieurs activités (les horaires sont donnés à titre indicatif…) :

18h30 : Accueil

18h45 : projection diaporama commenté « Les logiciels libres et le système d’exploitation » Linux ». (Guy Deloison, Président Association CULTe).

19h30 : Pourquoi acheter un ordinateur neuf ? (Jean-Daniel Dodin, vice Président Association CULTe)

21h : visioconférence avec l’association ACIAH de Nantes Pays de Loire : Aciah Linux, un système informatique performant adapté aux personnes en situation de handicap (déficience visuelle, motrice et parfois mentale).

21h30 : l’association Le Pic, Communiquer sans les « GAFAM » (Edouard Lumet, Ingénieur ENSEEIHT, Informatique & Télécommunications, Association Le Pic)

Par ailleurs des ordinateurs seront disponibles en continu pour découvrir le fonctionnement de « Linux » (système, applications….) (Arto) Le Kiwi Place Jean Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

