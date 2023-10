Scène ouverte poétique Art’n’Coffee Marseille, 3 novembre 2023, Marseille.

Scène ouverte poétique Vendredi 3 novembre, 19h00 Art’n’Coffee

SCENE OUVERTE POETIQUE

Pour célébrer les 1 an du café culturel Art’n’Coffee, le Collectif Bokolo co-organise une scène ouverte poétique (texte, geste, musique…) au Panier.

Le slameur Sylvain sera le Maître de cérémonie !

Ouverture des portes : 18h

Début de la scène ouverte : 19h

N’hésitez pas à nous écrire un MP si vous souhaitez venir sur scène ou à vous présenter directement auprès de Sylvain, le jour J !

Quelques instruments de musique seront présents sur place. Le nombre de passage dépendra du nombre de personnes !

Stéphanie vous accueillera dans une ambiance conviviale et familiale.

Boissons et restauration sur place : cocktails, soft, galettes bretonnes & crêpes sucrées maison et d’autres surprises culinaires.

_____________________________________________________________

