Sainte-Vertu Sainte-Vertu Sainte-Vertu, Yonne Art’n Classic Sainte-Vertu Sainte-Vertu Catégories d’évènement: Sainte-Vertu

Yonne

Art’n Classic Sainte-Vertu, 18 septembre 2021, Sainte-Vertu. Art’n Classic 2021-09-18 19:00:00 – 2021-09-18 23:00:00

Sainte-Vertu Yonne Sainte-Vertu 12 12 EUR Dans une ancienne grange rénovée, au milieu d’œuvres d’art… un concert donné par trois musiciens russes de talent.

Passionnés par l’univers du cinéma, ils interpréteront des grands classiques de la musique de films. D’Ennio Morricone à Lalo Schifrin en passant par John Williams ou Astor Piazzola, le trio nous fera revivre les émotions de films cultes, Cinéma Paradisio Fantasy, Lolita, Mission impossible, la Liste de Schindler… contact@art-n-classic.fr Dans une ancienne grange rénovée, au milieu d’œuvres d’art… un concert donné par trois musiciens russes de talent.

Passionnés par l’univers du cinéma, ils interpréteront des grands classiques de la musique de films. D’Ennio Morricone à Lalo Schifrin en passant par John Williams ou Astor Piazzola, le trio nous fera revivre les émotions de films cultes, Cinéma Paradisio Fantasy, Lolita, Mission impossible, la Liste de Schindler… dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Sainte-Vertu, Yonne Autres Lieu Sainte-Vertu Adresse Ville Sainte-Vertu lieuville 47.74819#3.91526