Maison des pratiques artistiques amateurs, le samedi 6 novembre à 19:00

Le ciné-club ARMELE vous invite à une séance et un débat en hommage à Bertrand Tavernier et Didier Bezace

Entrée libre

“Ça commence aujourd’hui” de Bertrand Tavernier Maison des pratiques artistiques amateurs 100 rue Didot 75014 PARIS Paris Quartier de Plaisance

2021-11-06T19:00:00 2021-11-06T22:00:00

