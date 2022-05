Artlingot Centre d’animation de Bordeblanche Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Faites des activités ! ———————- **En collaboration avec la Médiathèque des Pradettes, les associations Crescendo, Tyka Toucan et Vire Volte** Une après-midi de présentation des ateliers arts plastiques, musique et danse. Au programme également, une exposition éphémère et un espace lecture de contes. **Vernissage goûter musical à 17h** avec « Les belles fanes ».

Entrée libre dans la limite des places disponibles

