“ARTLABCITY” – VISITE GUIDÉE THÉÂTRALISÉE DES SCULPTURES “GRANDE ÉCHELLE” DANS LE CENTRE HISTORIQUE D’AGDE Agde, 18 septembre 2021, Agde.

“ARTLABCITY” – VISITE GUIDÉE THÉÂTRALISÉE DES SCULPTURES “GRANDE ÉCHELLE” DANS LE CENTRE HISTORIQUE D’AGDE 2021-09-18 18:00:00 – 2021-09-18

Agde Hérault Agde

Une visite guidée inédite du parcours de sculptures Artlabcity, puisqu’elle sera pimentée de quelques saynètes théâtrales humoristiques.

Du parvis du Moulin des Evêques aux arches de la Maison du Cœur de Ville, ce sont près d’une trentaine de sculptures “grande échelle” (dont certaines ont été créées tout spécialement pour l’occasion par les 12 artistes retenus) qui viennent dialoguer avec le patrimoine millénaire d’Agathé Tyché.

Un guide vous éclairera sur les artistes et leurs œuvres et des comédiens vous surprendront au coin d’une rue pour des pauses récréatives et savoureuses…

Départ de la Maison du cœur de ville / Sur réservation.

#JEP2021

Vous souhaitez découvrir l’art moderne de façon originale ?

La Direction des Affaires Culturelles de la ville d’Agde vous invite à une visite guidée inédite du parcours de sculptures Artlabcity, puisqu’elle sera pimentée de quelques saynètes théâtrales humoristiques.

+33 4 67 94 65 80

Une visite guidée inédite du parcours de sculptures Artlabcity, puisqu’elle sera pimentée de quelques saynètes théâtrales humoristiques.

Du parvis du Moulin des Evêques aux arches de la Maison du Cœur de Ville, ce sont près d’une trentaine de sculptures “grande échelle” (dont certaines ont été créées tout spécialement pour l’occasion par les 12 artistes retenus) qui viennent dialoguer avec le patrimoine millénaire d’Agathé Tyché.

Un guide vous éclairera sur les artistes et leurs œuvres et des comédiens vous surprendront au coin d’une rue pour des pauses récréatives et savoureuses…

Départ de la Maison du cœur de ville / Sur réservation.

#JEP2021

dernière mise à jour : 2021-09-10 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE