2023-07-07 14:00:00 – 2023-07-09 00:00:00

Lot Sénaillac-Lauzès 20 EUR 20 Vendredi 7 : soirée DJ;

Samedi 8 juillet :

14h concours de pétanque en doublettes

20h repas magret de canard sur inscription

22h soirée animée par l’orchestre Jean-Pierre Cousteix

Dimanche 9 juillet aubades du villages Le Comité des fêtes d’Artix (commune de Sénaillac-Lauzès) propose deux jours de fêtes au coeur du Causse dans une ambiance champêtre +33 6 89 36 68 19 KAMISOKA

