Artitude expositions et arts plastiques Trébaïx Villesèque, vendredi 20 septembre 2024.

ARTitude 46 ouvre ses portes les 20, 21 et 22 septembre 2024.

L’Art sous toutes ses formes se transporte de nouveau auprès des habitants en milieu rural, au sein des salles des fêtes de Villesèque et de Trébaïx, pour la cinquième édition d’Artitude. Tous les arts et tous les styles seront représentés, avec plusieurs œuvres, toutes inédites, exposées par artiste, sculpteurs, peintres, photographes et artisans d’art, pour la réussite de cette manifestation.

Cette exposition se déroulera sur 4 lieux différents: la salle des fêtes de Villesèque, la salle des fêtes de Trébaïx, dans la salle du conseil municipal ainsi qu’à La Grangette.

Artitude permet de découvrir le potentiel de vos voisins et proches, artistes amateurs et professionnels, dans une atmosphère conviviale. Cette manifestation, soutenue par la municipalité, le Département du Lot, la Région Occitanie et de nombreux sponsors, se pérennise dans le temps, avec, chaque année une renommée qui s’accroît. Le travail des nombreux bénévoles pour l’organisation de cette manifestation s’échelonne tout au long de l’année mais l’enjeu en vaut la chandelle, trois salles, trois jours et une multitude d’artistes tous talentueux et connus.

Cette manifestation est entièrement gratuite pour les visiteurs. Un moment à découvrir pour s’enrichir et s’émerveiller devant l’art sous toutes ses formes.

Début : 2024-09-20

fin : 2024-09-22

Trébaïx Salles des fêtes de Villesèque et de Trébaïx et La Grangette

Villesèque 46090 Lot Occitanie p.contardo@orange.fr

