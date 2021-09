Artitude expositions et arts plastiques Villesèque, 17 septembre 2021, Villesèque.

En raison des mesures gouvernementales en vigueur, le pass sanitaire ou un test PCR de moins de 72 h sera vérifié par les organisateurs.

ARTitude 2021 ouvre ses portes les 17, 18 et 19 septembre 2021. Cette année Artitude 46 revient après une année 2020 où la manifestation avait dû être annulée en raison de la situation sanitaire.

L’Art sous toutes ses formes se transporte de nouveau auprès des habitants en milieu rural, au sein des salles des fêtes de Villesèque et de Trébaïx, pour la cinquième édition d’Artitude. Tous les arts et tous les styles seront représentés, avec plusieurs œuvres, toutes inédites, exposées par artiste, sculpteurs, peintres, photographes et artisans d’art, pour la réussite de cette manifestation.

En la salle des fêtes de Villesèque, exposeront les peintres Bernadette Vialas, Jean-Luc Hugonenc, Marcel Bénaïs, Bernard Briantais et Monique Le Hingrat-Villon. En la salle des fêtes de Trébaïx, exposeront les photographes Patrick Contardo, Malik Bakaddour, Jean Pierre Devals et Jean-Pierre Faurie. Pierre Amourette, céramiste et invité d’honneur exposera ses œuvres à la salle des fêtes de Villesèque et Trébaïx. Cet artiste de renommée internationale, crée des personnages souvent ambivalents qui ne laissent pas indifférents. Pour lui, « ce n’est pas l’objet en lui-même qui est intéressant mais la mémoire d’un moment qu’il véhicule ».

Au-delà des arts manuels, Artitude met à l’honneur la musique. En effet, à partir de 16h, dimanche 19, un concert de chansons françaises interprétées par « LUNE D’ELLES », se produira sur la place de Trébaïx.

Les expositions seront visibles à partir du vendredi 17 septembre de 14h à 19 h , samedi 18 de 10 h à 19 h et dimanche 19 septembre de 10 h 18 h . Lors de l’ouverture vendredi 17 septembre de l’exposition, les membres de l’association vous

proposent de se retrouver à Trébaïx aux alentours de 18h afin de se rendre sur Villesèque à 18h30 où un pot de l’amitié vous sera offert par la municipalité pour le vernissage.

Artitude permet de découvrir le potentiel de vos voisins et proches, artistes amateurs et professionnels, dans une atmosphère conviviale. Cette manifestation, soutenue par la municipalité, le Département du Lot, la Région Occitanie et

de nombreux sponsors, se pérennise dans le temps, avec, chaque année une renommée qui s’accroît. Le travail des nombreux bénévoles pour l’organisation de cette manifestation s’échelonne tout au long de l’année mais l’enjeu en vaut la chandelle, trois salles, trois jours et une multitude d’artistes tous talentueux et connus.

Cette manifestation est entièrement gratuite pour les visiteurs. Un moment à découvrir pour s’enrichir et s’émerveiller devant l’art sous toutes ses formes.

