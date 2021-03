Azay-le-FerronAzay-le-Ferron Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron, Indre Artist’O Parc et marché gourmand Azay-le-FerronAzay-le-Ferron Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron

Azay-le-Ferron Indre Château Azay-le-Ferron Indre Azay-le-Ferron Cette année encore, nous vous proposons de venir découvrir les artisans et le producteurs de notre région, lors d’une après-midi et d’une soirée. À de partir de 14h, les artisans exposeront leur savoir-faire dans le parc et le bâtiment annexe du château, et ils seront rejoint par des producteurs locaux à partir de 17h30, pour un marché gourmand avec repas champêtre qui se terminera vers 22h.

chateauazayleferron@orange.fr +33 2 54 39 20 06 http://www.chateau-azay-le-ferron.com/

À partir de 18h30, les personnes ayant réservées pourront participer à l’une de nos visites insolites : « Trésors Cachés » (uniquement sur réservation). ©Château Azay-le-Ferron

