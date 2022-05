Artist’O Parc et marché gourmand Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Catégorie d’évènement: Azay-le-Ferron

Artist’O Parc et marché gourmand Azay-le-Ferron, 31 juillet 2022, Azay-le-Ferron. Artist’O Parc et marché gourmand Château Azay-le-Ferron

Château Azay-le-Ferron Indre Azay-le-Ferron Cette année encore, nous vous proposons de venir découvrir la richesse de note région avec des artisans et producteurs locaux , visites guidées animées par des musiciens interperttant des œuvres classiques dans les différentes pièces du château.

À 17h30, spectacle “le malade imaginaire” de Molière par Pascale Sueur et Lore Hillenhinrichs.

