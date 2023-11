Nuit du cinéma – Dire Non Artistic Théâtre Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Nuit du cinéma – Dire Non 9 et 10 décembre Artistic Théâtre Tarif plein

– 1 film : 9€

– Nuit entière : 30€

Tarif réduit * :

– 1 film : 7€

– Nuit entière : 25€

Café et thé toute la nuit.

* valable pour les jeunes -28ans, les étudiants, les intermittents, les demandeurs d’emploi)

A l’Artistic, ancien cinéma devenu théâtre, ont été adoptées, au fil des années, quelques habitudes… les Nuits du Cinéma en sont devenues une, menées tambour battant par une équipe de cinéphiles invétérés et de petites mains cuisinières.

L’Os à Moelle était un organe de résistance au fascisme (et à la morosité !) par le loufoque et le non sens. Pour lui donner échos sur notre écran de projection, nous avons imaginé une nouvelle Nuit du cinéma, qui explorerait jusqu’au petit matin les différentes manière qu’a eu le cinéma de résister à la guerre, à cette guerre… ou à mettre en garde contre les suivantes.

Drame, comédie, fantaisie tragique, chacun de ces films porte une part de la mémoire de ces vagues « vert de gris » que l’on ne voit pas toujours arriver mais que l’on peut, de mille et une façon, perturber.

Au programme

19h : Hiroshima, mon amour, de Alain Resnais, 1959

21h : Papy fait de la résistance, de Jean-Marie Poiré, 1983

23h : To be or not to be / Jeux dangereux, de Ernest Lubitsch, 1947

1h : Le silence de la mer, de Jean-Pierre Melville, 1949

3h20 : Les visiteurs du soir, de Marcel Carné, 1945

Artistic Théâtre 45 rue Richard Lenoir 75011 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T19:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:59:00+01:00

2023-12-10T00:00:00+01:00 – 2023-12-10T06:00:00+01:00

