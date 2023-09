L’Os à Moelle Artistic Théâtre Paris, 21 octobre 2023, Paris.

L’Os à Moelle 21 octobre – 17 décembre Artistic Théâtre Tarif plein : 17,50 €

Tarif réduit (étudiant·e·s, demandeur·se·s d’emploi, moins de 26 ans, intermittent·e·s) : 15 €

d’après Pierre Dac

un projet imaginé et mis en scène par Anne-Marie Lazarini

avec Cédric Colas, Emmanuelle Galabru et Michel Ouimet

Le 13 mai 1938, les Français découvrent dans leurs kiosques un singulier hebdomadaire : quatre pages, d’apparence sérieuse, entièrement dédiées au NON-SENS. Avec ses chroniques, annonces et entretiens complètement loufoques, L’Os à Moelle entre rapidement dans la légende et ses 100 000 premiers exemplaires s’arrachent dans la journée. Pourquoi ce titre ? « Pourquoi pas ? » répliquera Pierre Dac, son fondateur.

En 1939, alors que la guerre devient imminente, le journal se mobilise moralement puis, au fil des événements, prend position sur le terrain civique, politique… toujours par l’absurde. L’édition du 31 mai 1940 sera la dernière qui comptera quatre pages : Pierre Dac, qui n’a pas manqué d’attaquer Hitler doit fuir Paris alors que les Nazis vont occuper la capitale. Quelques jours avant leur entrée dans Paris paraît le dernier numéro, le 7 juin, sur deux pages.

Le « roi des Loufoques » évoquera, bien plus tard, cette disparition prématurée par cet aveu : « Ce qui m’est arrivé est parfaitement logique. Il est bien connu que l’os à moelle se décompose au contact du vert de gris.»

Artistic Théâtre 45 rue Richard Lenoir 75011 Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « aatheatre@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 43 56 38 32 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/los-a-moelle »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00

2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T16:00:00+01:00

Humour Absurde

Artistic Théâtre