Nuit du Cinéma : Nuit blanche pour Barbes Bleues Artistic Théâtre, 30 avril 2023, Paris.

Nuit du Cinéma : Nuit blanche pour Barbes Bleues 30 avril et 1 mai Artistic Théâtre Tarif plein : 1 film = 9 € ; Nuit entière = 30 € Tarif réduit (moins de 28 ans, intermittents, demandeurs d’emploi) : 1 film = 7 € ; Nuit entière = 25 €

A l’Artistic, ancien cinéma devenu théâtre, on essaie de croiser les disciplines, de les laisser se mêler, se donner écho. Depuis la saison dernière, une équipe d’irréductibles cinéphiles dessine des Nuits du cinéma inspirées par les thématiques des spectacles qui y sont joués : Nuit du polar, Nuit du cinéma italien.… et si l’on file ainsi jusqu’au petit matin, c’est qu’ici l’on soigne autant la programmation que la carte gourmande qui accompagne le « café à volonté » !

Puisque le roman d’Amélie Nothomb s’est emparé de la figure de la Barbe-Bleue et que Frédérique Lazarini a convoqué dans sa mise en scène les fantômes de Méliès ou l’esprit de Cocteau, cette prochaine nuit sera dédiée à l’image que la pellicule donne de ces hommes capables de tuer les femmes qu’ils aiment et de ces femmes qui se prennent à aimer les hommes qui leur font peur…

Venez vous confronter à la bête amoureuse ou au monstre froid, aux tueurs de femmes en série ou aux époux vengeurs…

Programme :

19h : La belle et la bête, de Jean Cocteau

21h : Monsieur Verdoux, de Charlie Chaplin

23h30 : Laura, de Otto Preminger

1h30 : Rebecca, de Alfred Hitchcock

4h : L’abominable Dr Phibes, de Robert Fuest

Artistic Théâtre 45 rue Richard Lenoir 75011 Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://artistictheatre.com/nuit-du-film-barbe-bleue/ »}, {« type »: « email », « value »: « aatheatre@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 43 56 38 32 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T19:00:00+02:00 – 2023-04-30T23:59:00+02:00

2023-05-01T00:00:00+02:00 – 2023-05-01T06:00:00+02:00

Cinéma Barbe Bleue