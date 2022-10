Comédiens ! Artistic Théâtre, 23 octobre 2022, Paris.

Comédiens ! 23 octobre – 25 décembre Artistic Théâtre

Jusqu’au 6 novembre : 17,50€ / Tarif plein : 35€ (sauf les 24, 25 et 31 décembre : 50€) / Séniors/Personnes en situation de handicap : 28€ (sauf les 24, 25 et 31 décembre : 45€) / Étudiants/Demandeurs d’emploi : 15€ (sauf les 24, 25 et 31 décembre : 25€)

Paris, 1948. Trois comédiens (Pierre, Coco et Guy) s’apprêtent à jouer une comédie musicale. Mais, au cours de l’ultime répétition, la tension monte… et dans les coulisses un autre spectacle s’écrit.

Artistic Théâtre 45 rue Richard Lenoir 75011 Paris 11e Arrondissement Paris 75011 Paris Île-de-France

Concept et mise en scène Samuel Sené

Livret et paroles Eric Chantelauze

musiques Raphaël Bancou

Chorégraphie Amélie Foubert

Décor Isabelle Huchet

Costumes Julia Allègre

Lumières Laurent Béal

avec Marion Préïté, Fabian Richard et Cyril Romoli

Paris, 1948, au tout nouveau théâtre André Valette. Trois comédiens (Pierre, Coco et Guy) s’apprêtent à jouer la comédie musicale « Au diable vauvert ». C’est pour eux une opportunité extraordinaire de montrer en plein Paris le vaudeville musical avec lequel ils triomphent en province. COMÉDIENS !

Mais, au cours de l’ultime répétition, la tension monte, monte… et dans les coulisses un autre spectacle s’écrit. A l’heure de la représentation, le théâtre est bondé et Pierre n’est toujours pas là. Décidant de commencer sans lui, Guy et Coco doivent improviser. Le public rit à gorges déployées et apprécie la fantaisie et l’humour des deux artistes. Quand, soudain, Pierre fait irruption dans le théâtre.

La suite de la représentation réservera aux comédiens comme au public bien des surprises…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-23T17:00:00+02:00

2022-12-25T20:00:00+01:00