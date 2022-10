La Mégère apprivoisée Artistic Théâtre Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Mégère apprivoisée Artistic Théâtre, 21 octobre 2022, Paris. La Mégère apprivoisée 21 octobre – 31 décembre Artistic Théâtre

Jusqu’au 6 novembre : 17,50 € Tarif plein : 35 € (sauf les 24, 25 et 31 décembre : 50 €) Séniors/Personnes en situation de handicap : 28 € (sauf les 24, 25 et 31 décembre : 45 €) Étudiants/Demandeurs d’emploi : 15 € (sauf les 24, 25 et 31 décembre : 25

La Mégère apprivoisée revendique le droit à la parole et à une certaine liberté. Ici, l’histoire se noue autour d’un cinéma ambulant sur la place d’un village, dans les années 50 en Italie. Artistic Théâtre 45 rue Richard Lenoir 75011 Paris 11e Arrondissement Paris 75011 Paris Île-de-France de William Shakespeare adaptation et mise en scène Frédérique Lazarini assistée de Lydia Nicaud scénographie et lumières François Cabanat costumes Dominique Bourde avec Alix Benezech, Cédric Colas, Hugo Givort, Bernard Malaterre et Guillaume Veyre Profondément insoumise, résolument moderne, la Mégère apprivoisée revendique le droit à la parole et à une certaine liberté. Ici, l’histoire se noue autour d’un cinéma ambulant sur la place d’un village, dans les années 50 en Italie. Un succès depuis 2020 !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T20:30:00+02:00

2022-12-31T22:00:00+01:00

