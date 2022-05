Artistes sous les Arcades Le Havre, 7 mai 2022, Le Havre.

Artistes sous les Arcades Le Havre

2022-05-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-07 19:00:00 19:00:00

Le Havre Seine-Maritime

L’association des commerçants de Notre-Dame annonce la tenue de son premier événement “Artistes sous les Arcades” qui se tiendra le samedi 7 mai de 10h à 19h.

Du Volcan à la Catène, sous les arcades de la rue de Paris, de nombreux artistes et créateurs présenteront leurs œuvres. Peintres, photographes, céramistes, artisans et créateurs attendront les visiteurs.

L’association a voulu réinventer un événement connu des Havrais : “Peintres sous les Arcades” sous un nouveau jour, en associant l’artisanat.

Food-truck et petite restauration à emporter seront présents sur la place du vieux marché.

Parmi les animations proposées, vous trouverez une présentation de Pole-Dance par l’école Le Carrousel (dans l’après-midi), et la présence du Clown Domino et ses sculptures de ballons qui raviront petits et grands.

L’association des commerçants de Notre-Dame annonce la tenue de son premier événement “Artistes sous les Arcades” qui se tiendra le samedi 7 mai de 10h à 19h.

Du Volcan à la Catène, sous les arcades de la rue de Paris, de nombreux artistes et…

assonotredamelh@gmail.com http://lehavre-notredame.fr/?fbclid=IwAR0Y1Q5E1fMi12gztVEyrAi0f7cyLGayGPtZPPMdRiuTQsUfeAUfQodNRHQ

L’association des commerçants de Notre-Dame annonce la tenue de son premier événement “Artistes sous les Arcades” qui se tiendra le samedi 7 mai de 10h à 19h.

Du Volcan à la Catène, sous les arcades de la rue de Paris, de nombreux artistes et créateurs présenteront leurs œuvres. Peintres, photographes, céramistes, artisans et créateurs attendront les visiteurs.

L’association a voulu réinventer un événement connu des Havrais : “Peintres sous les Arcades” sous un nouveau jour, en associant l’artisanat.

Food-truck et petite restauration à emporter seront présents sur la place du vieux marché.

Parmi les animations proposées, vous trouverez une présentation de Pole-Dance par l’école Le Carrousel (dans l’après-midi), et la présence du Clown Domino et ses sculptures de ballons qui raviront petits et grands.

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-05-04 par