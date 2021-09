Paris La Station - Gare des Mines île de France, Paris Artistes résidents et invités à La Station – Gare des Mines La Station – Gare des Mines Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 2 octobre 2021

de 21h à 0h

gratuit

Infinite Loop – Vidéo / Performance / Lecture / Musique / Radio Infinite Loop explore la place du Boulevard Périphérique dans notre imaginaire urbain, comme un faiseur de bruit : sa force vibratoire, ses différentes vitesses, sa boucle sans fin. L’énergie (dé)bridée de cette infrastructure iconique est aussi celle, subversive, de la périphérie dont elle prend le nom. Flaneur Magazine et La Station vous invitent pour cette nuit blanche organisée autour de séances d’écoute du travail des artistes sonores Méryll Ampe, Pali Meursault, Nicolas Montgermont, Nadine Schütz qui présenteront une restitution de leur travail en cours sur l’infrastructure, de discussions ouvertes avec des architectes, urbanistes et artistes invité·e·s, ainsi que de projections de courts métrages réalisés par les artistes résident·es Valérie Jouve et Vincent Voillat. En partenariat avec : Flaneur Magazine Avec le soutien de : Goethe Institut Paris Commissariat de : Annabelle Lacroix et Justinien Tribillon (Flaneur) Nuit Blanche -> Nuit Blanche La Station – Gare des Mines 29 avenue de la porte d’Aubervilliers Paris 75018

