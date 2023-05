Artistes : quelle place pour le consentement ? Bar à Bulles Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le mercredi 24 mai 2023

de 19h30 à 22h00

Public adultes. gratuit

Consentis s’installe au Bar à Bulles mercredi 24 mai prochain pour sensibiliser les artistes. Les artistes minorisé•es (personnes sexisées, racisées…) étant encore actuellement largement sous-représenté•es au sein des programmations musicales, il est primordial pour nous d’interroger la place qu’occupe le consentement au sein de leurs carrières artistiques. Comment imposer ses limites personnelles et professionnelles dès le début de sa carrière ? Quels outils face aux discriminations sexuelles et raciales au sein de la scène musicale ? Comment préserver sa santé mentale lorsque tout nous pousse à devoir nous sur-passer pour réussir ? À la veille de la saison des festivals, Consentis s’installe au Bar à Bulles ce mercredi 24 mai prochain pour sensibiliser les artistes, leurs manager•ses et booker•ses à la notion de consentement au sein de leurs professions. Au programme : • Conférence animée par Domitille Raveau (Co-fondatrice de Consentis, DJ) : définitions, enjeux et outils face aux violences sexuelles et discriminations dans les carrières artistiques. • Table Ronde animée par Safiatou Mendy (Coordinatrice de Consentis) : quelle place occupe le consentement dans la carrière d’un•e artiste ? Avec Lola Levent (D.I.V.A.) et Paloma Colombe (DJ, productrice). • Rencontres, échanges et ressources inspirantes avec Connect’Her, Au-delà du Club, Aggressive(s), Majeur•e•s et CURA. Pour qui ? Les artistes (DJ, musicien•nes, chanteur•ses…) et leur entourage professionnel (manageur•ses, bookeur•ses…). Bar à Bulles 4 cité Véron 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/artiste-quelle-place-pour-le-consentement/ https://fb.me/e/19mMiMrtS https://fb.me/e/19mMiMrtS https://link.dice.fm/consentisbab

