2022-07-03 – 2022-07-03

Windstein est un petit village caractérisé par son environnement exceptionnel : deux ruines classées Monuments Historiques et un habitat dispersé dans un écrin de verdure. C'est pour faire découvrir cette richesse naturelle dans les Vosges du Nord que l'association Windstein Animation a mis sur pied cet événement. De nombreux peintres, d'horizons différents, reviennent régulièrement tous les ans pour chanter la magnificence de ce paysage. On ne se lasse pas de la beauté naturelle. Ils s'installent à leur gré, sur un itinéraire choisi, de sorte à permettre aux touristes ou aux promeneurs du dimanche de les voir à l'œuvre. Les dialogues qui naissent de ces rencontres sont un véritable enrichissement pour tout le monde. Le soir, vers 17h30, après une profonde oxygénation et des images plein la tête, tout le monde se retrouve sur la placette du village où sont exposées toutes les œuvres réalisées. Un résumé en quelque sorte, de tous les moments d'émotion et de plaisir d'une journée bien enrichissante. C'est la diversité des moyens d'expression qui fait la richesse de l'exposition. Oeuvres réalisées par différents artistes en plein air. Exposition des réalisations à partir de 17h30.

