Artistes Peintres au Manoir Vieil-Hesdin, 22 mai 2022, Vieil-Hesdin.

Artistes Peintres au Manoir 1 rue de l’Eglise Vieil-Hesdin

2022-05-22 – 2022-05-22

1 rue de l’Eglise Vieil-Hesdin Pas-de-Calais

Vieil-Hesdin Les Amis du Manoir Marceau vous ouvrent le jardin ce dimanche 22 mai, retrouvez Domé, Chris, Korî, Simon Korving et Emilien Corbinaud Lorenz, et autres artistes peintres talentueux ! nIls peindront pour vous in situ le Manoir et son jardin d’hiver, le corps de garde du 16eme, les écuries du 17eme surplombées par le clocher néo-gothique de l’église Marie-Madeleine ou les éléments en rocaille décoratifs du jardin selon leurs inspirations. Pour cet évènement exceptionnel, d’autres intervenants accompagneront votre déambulation pour vous proposer rafraîchissements, gourmandises, restauration, découvertes artisanales, historiques ou bien-être. Retrouvez la brasserie White Star, la Baladine pour des crêpes salées et sucrées, Mercédes Joussé et ses jolies céramiques,Aurore et ses créations, Cathy Pierres Merveilleuses et Hélène Ardouin-Chorzepa pour découvrir les propriétés et les bienfaits de la nature et des couleurs. Enfin, l’association des amis du site historique de Vieil-hesdin vous proposera une visite de l’église. nL’événement est organisé par l’association des Amis du Manoir Marceau qui à cette occasion vous permettra de découvrir le Passeport du Patrimoine. (10€) nLes bénéfices sont intégralement reversés au profit de l’association et permettront d’améliorer les conditions d’accueil du public et d’installer prochainement des animaux au jardin. Entrée: 3€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans nVisites guidées (jauge 12 personnes) 11h, 15h et 17h: 7€ durée environ 50 min. nParmi les partenaires, 11 magnifiques tampons à collectionner pour vos passeports du patrimoine!

manoirmarceau.hdf@gmail.com http://manoirmarceau.fr/

