Nogent sur Marne MABA île de France, Nogent-sur-Marne Artistes invités à la MABA et la Maison Populaire MABA Nogent sur Marne Catégories d’évènement: île de France

Nogent-sur-Marne

Artistes invités à la MABA et la Maison Populaire MABA, 2 octobre 2021, Nogent sur Marne. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 1h

gratuit

Faire corps commun – Performance / Vidéo Faire corps commun, un parcours entrelacé entre la MABA à Nogent sur Marne et la Maison Populaire à Montreuil sous bois Faire corps commun, c’est l’association de deux lieux de l’est parisien qui invitent des artistes à questionner des corps multiples, fluides, qui se lient et se délient, qui s’approchent sans se toucher, qui se retrouvent et se réunissent, qui s’enveloppent et se réconfortent et qui se réapproprient des espaces interdits. À la MABA, “Home Clubbing des gens d’Uterpan” est une exposition chorégraphique vivante qui défie le temps sur une scène réduite à un socle. La limitation du champ d’action conditionne les déplacements en amenant une organisation subtile des figures, des mouvements et des rapports entre trois danseuses qui, sans jamais cesser d’évoluer ne doivent jamais se toucher. Une programmation complémentaire de vidéos d’artistes s’emploiera à réinvestir la dimension corporelle. Les gens d’Uterpan, Camille Llobet, Julien Prévieux, Jonathan Martin https://www.lesgensduterpan.com – http://www.camillellobet.fr – https://www.previeux.net – http://www.analucia.net En partenariat avec : la Maison Populaire à Montreuil sous Bois – https://www.maisonpop.fr Avec le soutien de : la Métropole du Grand Paris – https://www.metropolegrandparis.fr/fr Avec le commissariat de : Thomas Conchou, Caroline Cournède, Pauline Gacon Nuit Blanche -> Nuit Blanche MABA 14 bis – 16 rue Charles VII Nogent sur Marne 94130

1 : Château de Vincennes (3479m) 1 : Bérault (4229m) bus 114, arrêt Marché – bus 210, arrêt Sous-préfecture RER A station Nogent sur Marne ; RER E station Nogent Le Perreux T3a et T3b Porte de Vincennes

Contact : https://www.fondationdesartistes.fr/lieu/maba/ https://www.facebook.com/MaisondArtBernardAnthonioz https://twitter.com/MABAnthonioz Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-03T01:00:00+02:00

Jacquier Jalonnes – Courtesy les gens d’Uterpan

Détails Catégories d’évènement: île de France, Nogent-sur-Marne Autres Lieu MABA Adresse 14 bis - 16 rue Charles VII Ville Nogent sur Marne lieuville MABA Nogent sur Marne