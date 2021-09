Artistes & invités à Alfortville Mairie d’Alfortville, 2 octobre 2021, Alfortville.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 0h

gratuit

Nuit Blanche des Cultures Communes d’Alfortville – Installation / Vidéo Exposition / Performance / Photographie / Lecture / Musique / Danse

Cette première Nuit blanche des Cultures Communes est destinée à éveiller tous les imaginaires, dans un esprit d’égalité d’accès à la richesse et à la diversité d’un écosystème artistique marqué par la présence à Alfortville de structures majeures de création, de formation et de diffusion. La danse, la marche, ainsi que le croisement des cultures, seront les fils rouges de cette soirée qui se déploiera dans toute la ville sous l’impulsion de collaborations artistiques plurielles et d’invités tels que Mounir Biba ambassadeur de la France aux JO PARIS2024 pour le breakdance, Sophie Bulbulyan, Antoine Agoudjian, Clément Denis, Lucie Antunes, AdrienM et ClaireB, Cyril Hernandez, ZYARA, Julien Soro et une collaboration inédite entre la Muse en Circuit et le CFA de danse du Théâtre du Corps..

Mounir Biba, Sophie Bulbulyan, Cyril Hernandez, Zyara, Lucie Antunes et le collectif Scale, Julien Soro, Antoine Agoudjian, Adrien M et Claire B, Wilfried Wendling, les élèves du CFA de Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault, Bettie Nin, Clément Denis, Atelier 40 groupe artistique.

En partenariat avec :

Le CAC la Traverse – Le 148 – La Muse en Circuit – Le Théâtre du Corps Pietragalla/Derouault – la Librairie l’Etabli – l’ONDIF – GPSEA, les médiathèques et le conservatoire d’Alfortville – le Théâtre Studio – Le CREA – La Maison de la Culture Arménienne – OPLINEPRIZE – Atelier 40 Groupe Artistique.

alamuse.com – theatre-du-corps.com – theatre-studio.com – orchestre-ile.com – librairieetabli.wordpress.com – crea-alfortville.fr – mca-alfortville.com

Avec le commissariat de :

le !POC! Scène Artistique d’Alfortville en association avec toutes les structures partenaires – lepoc.fr

Mairie d’Alfortville Place François Mitterrand Alfortville 94140

8 : École Vétérinaire de Maisons-Alfort (1095m) 8 : Maisons-Alfort – Stade (1169m) 103 RER D Alfortville / Maisons-Alfort ou Vert de Maisons



Contact : https://www.alfortville.fr https://www.facebook.com/alfortville94

Date complète :

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-03T00:00:00+02:00

