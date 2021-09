Malakoff maison des arts-supérette centre d'art contemporain de malakoff île de France, Malakoff Artistes et Collectifs artistiques à Malakoff maison des arts-supérette centre d’art contemporain de malakoff Malakoff Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 1h

gratuit

Nuit Blanche Centre d’art contemporain de Malakoff – Installation / Vidéo / Performance Un pôle se déploie près de la supérette deuxième site du centre d’art à moins de 3 mn de la ligne 13. L’occasion de mettre en œuvre dans l’espace publique une programmation artistique performative au pied de la cité Stalingrad. Sur un grand écran le film de Amina Menia, “Foot de Libération Nationale”, met en perspective le foot et l’histoire politique de l’Algérie. Malachi Farrell inaugure « la caravane folle », théâtre ambulant et interactif. Le collectif16am, engage une série de performances et rencontres avec les publics. Un banquet participatif lie performances culinaires et ateliers de cuisine avec les habitant.e.s, le festival Premiers Films présente des projets d’étudiant.e.s de l’ENSA et l’ENSAD. L’artère principale fermée aux voitures devient propices aux jeux sportifs ! Avec Malachi Farrell, Amina Menia, collectif16AM, collectif festivalpremiersfilms, deuxième groupe d’intervention, artistes cullinaires, Florian Gaité. En partenariat avec : Tram Avec le soutien de : Paris Habitat Nuit Blanche -> Nuit Blanche maison des arts-supérette centre d’art contemporain de malakoff 21-28 boulevard de Stalingrad Malakoff 92240

13 : Rue Étienne Dolet 13 : Châtillon-Montrouge 68, 194 ou 388 arrêt Châtillon-Montrouge Châtillon-Montrouge (ligne TRAM 6)

©Amina Menia

