### 20h30 : Les insurrections singulières – Cie Les Point Nommées **Théâtre** _À partir de 11 ans_ _Durée : 45min_ Une table en formica, un carnet, un magnétophone, des idées plein la tête et une furieuse envie de les partager. Découvrez le parcours d’Antoine, un ouvrier dont l’usine va être délocalisée. Prenez part au voyage, entre reconstruction, révolution et rêves d’enfants. Distribution : Isabelle Ayache / Interprétation et mise en scène : Isabelle Ayache / Création lumière : Typhaine Steiner / Création sonore : Baudouin Rencurel / Crédit photo : Audrey Papadopoulos ### 21h30 : L’explosion du verbe – Poètes en lutte – Les Grandes Bouches **Musique engagée** _Durée : 45min_ « Que peut la poésie par temps de détresse ? » se demandait le poète Hölderlin. « Dire des poèmes, chanter des chansons » répondent Les Grandes Bouches. La poésie comme arme de construction massive : c’est le nouveau défi que se sont lancés Les Grandes Bouches en faisant entendre des textes parlés, chantés, slamés de poètes aux aguets éveilleurs de consciences. Philippe Dutheil : chant , guitare / Anne Laure Grellety Madaule : chant, percussions / Tanja Krivokapic : chant, claviers / Pierre Moretti : chant, batterie / Crédit photo : Ulysse Navarro **Entrées libres sans réservation dans la limite des places disponibles. Application du protocole sanitaire en vigueur.**

Soirée double plateau proposée dans le cadre d'Artistes en scène, dispositif d'aide exceptionnelle à la diffusion mis en place par le Conseil départemental de la Haute-Garonne

Salle Garossos, Beauzelle
Vendredi 19 novembre 2021

