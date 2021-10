[Artistes en scène – Pavillon République] Sebseb ET Oscar Emch Pavillon République, 20 novembre 2021, Toulouse.

[Artistes en scène – Pavillon République] Sebseb ET Oscar Emch

le samedi 20 novembre à Pavillon République

**_Le Zèbre_** **Sebseb** Rap poésie Concert à 20h30 Durée : 45 mn La musique de Sebseb c’est un Hip-Hop poétique et énergique mélange de slam et de musique influencée par la dancehall jamaïcaine la plus moderne. Pour ce spectacle, il est accompagné par Tô, Le Zèbre, c’est donc deux micros voix, des instrus électro, du beatbox, des percussions et des textes forts qui parlent d’identité, de singularité, d’urgence de vie ! **Sébastien Gèze « Sebseb »** : chant / **Antoine Faure « Tô »** : appuis vocaux, instruments / Regard extérieur : **Jean-Paul Jourdàa** [[https://www.youtube.com/watch?v=091tOm0rtDY&list=PLOsiRNmc2yu96e1LVvAPXFOgk5asdORrv&t=1s](https://www.youtube.com/watch?v=091tOm0rtDY&list=PLOsiRNmc2yu96e1LVvAPXFOgk5asdORrv&t=1s)](https://www.youtube.com/watch?v=091tOm0rtDY&list=PLOsiRNmc2yu96e1LVvAPXFOgk5asdORrv&t=1s) _**Respire (bye bye)**_ **Oscar Emch** Pop urbaine Concert à 21h30 Durée : 45 mn Après des débuts dans le jazz, et des collaborations remarquées aux côtés d’Enchantée Julia ou de Bolides, ce multi-instrumentiste accompli présente son nouveau spectacle. Accompagné de ses deux musiciens, l’acoustique et le digital subliment ses morceaux entre néo soul et pop urbaine. Le son à la fois sophistiqué et groovy d’Oscar Emch pourrait être prescrit à haute dose sans risque de surconsommation médicamenteuse. **Oscar Emch** : chant, guitare / **Keight** : clavier / **Elie Marti Charrière** : batterie [[https://www.youtube.com/watch?v=zD6xKU-zrD0&t=14s](https://www.youtube.com/watch?v=zD6xKU-zrD0&t=14s)](https://www.youtube.com/watch?v=zD6xKU-zrD0&t=14s) INFORMATIONS PRATIQUES Direction des Arts Vivants et Visuels 05 34 45 58 30 – [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles. Application du protocole sanitaire en vigueur.

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Application du protocole sanitaire en vigueur.

Soirée double plateau proposée dans le cadre d’Artistes en scène, dispositif d’aide exceptionnelle à la diffusion mis en place par le Conseil départemental de la Haute-Garonne

Pavillon République 1 boulevard de la marquette 31090 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T21:15:00;2021-11-20T21:30:00 2021-11-20T22:15:00