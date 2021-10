[Artistes en scène – Pavillon République] La Matusita ET Kenkeliba Pavillon République, 27 novembre 2021, Toulouse.

**_La valse solitaire_** [**La Matusita**](https://la-matusita.com/) Musique du monde – Amérique Latine Concert à 20h30 Durée : 45 mn La Matusita réunit trois musiciens autour des compositions de Naira Andrade avec des esthétiques musicales empruntées à l’Amérique Latine et des textes, en français et en espagnol, qui disent la vie d’ici et d’aujourd’hui, ses passions et ses contradictions. La Matusita transgresse les frontières pour nous livrer une musique singulière, typée et inclassable. **Naira Andrade** : chant, cuatro vénézuélien **/ Suzanne Fischer :** violoncelle-voix / **Morgan Guesuraga** : clarinette-voix [[https://www.youtube.com/watch?v=5Cn8vqBB3bU](https://www.youtube.com/watch?v=5Cn8vqBB3bU)](https://www.youtube.com/watch?v=5Cn8vqBB3bU) _**Bakh Yaye**_ [**Kenkeliba**](http://www.cricao.org/portfolio_page/kenkeliba/) Musique du Monde Afrique Concert à 21h30 Durée : 45 mn Kenkeliba c’est l’alliance de 3 musiciens hors pairs d’expérience. Baye Cheikh Mbaye qui puise dans la tradition du Sénégal avec le Sabar et les processions mystiques Baye Fall, Prince Diabaté joueur de Kora Guinéen qui a reçu de nombreux prix et qui développe principalement sa carrière aux Etats Unis depuis les années 90 et Edouard Chaize, guitariste et multi-instrumentise, poète, chanteur et voyageur et qui évolue entre l’Amérique du sud, l’Afrique de l’Ouest et l’île de la Réunion. Ensemble ils jouent une musique libre, énergique, malléable à merci et en même temps profondément ancrée dans le socle commun des traditions africaines et de ses diasporas. Le chant de griot et la Kora de Prince est soutenu par une ligne de percussions énergique, passant du djembé au Cajon et accompagné par une ligne de guitare au son granuleux rappelant les esthétiques des clubs des années 70 dans les villes africaines. Interprétation : **Baye Cheikh Mbaye, Prince Diabaté, Edouard Chaize** INFORMATIONS PRATIQUES Direction des Arts Vivants et Visuels 05 34 45 58 30 – [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles. Application du protocole sanitaire en vigueur.

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Application du protocole sanitaire en vigueur.

Soirée double plateau proposée dans le cadre d’Artistes en scène, dispositif d’aide exceptionnelle à la diffusion mis en place par le Conseil départemental de la Haute-Garonne

Pavillon République 1 boulevard de la marquette 31090 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



