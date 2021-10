Toulouse Pavillon République Haute-Garonne, Toulouse [Artistes en scène – Pavillon République] Ensemble Antiphona ET Ensemble Baroque de Toulouse Pavillon République Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**_Canso_** **Ensemble Antiphona** Classique contemporain Concert à 20h30 Durée : 45 mn _Canso_, spécialement écrite pour l’ensemble Antiphona par le compositeur toulousain Christopher Gibert, est composé sur les textes des célèbres troubadours Raimon de Miraval et Macabru (XIIIe siècle), pour chœur à 5 voix, basse à l’archet et orgue positif. Faire revivre ces pièces, parfois oubliées depuis plusieurs siècles, c’est redécouvrir l’exceptionnelle qualité du patrimoine musical occitan, valoriser notre héritage culturel, et ainsi rétablir le lien indispensable qui doit unir un territoire à sa mémoire collective. **Coline Bouton** : soprano / **Eva Tamisier** : soprano / **Charles d’Hubert** : contre-ténor / **Clément Lanfranchi** : ténor / **Timothé Bougon** : baryton / **Susan Edwards** : violoncelle / **Saori Sato** : orgue / **Rolandas Muleika** : direction / **JC Lanran** : Crédit photo _**Zafrani**_ **Ensemble Baroque de Toulouse** Classique, jazz, musique du monde Concert à 21h30 Durée : 45 mn _Zafrani_ se nourrit d’influences multiples (musiques traditionnelles, jazz, musique ancienne, chanson) pour réaliser la fusion entre musiques du Moyen-Orient et compositions originales. Les trois artistes de Zafrani nous plongent dans la musique de Jean-Sébastien Bach avec une interprétation tantôt jazz, tantôt baroque, tantôt traditionnelle, nous offrant ainsi un voyage hors du commun. **Caroline Champy Tursun** : chant, clavier, loop / **Isabelle Cirla** : clarinette basse / **Jodël Grasset-Saruwatari** : oud, percussions, programmation INFORMATIONS PRATIQUES Direction des Arts Vivants et Visuels 05 34 45 58 30 – [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles. Application du protocole sanitaire en vigueur.

Soirée double plateau proposée dans le cadre d’Artistes en scène, dispositif d’aide exceptionnelle à la diffusion mis en place par le Conseil départemental de la Haute-Garonne Pavillon République 1 boulevard de la marquette 31090 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

