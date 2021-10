Fonsorbes Salle du Trépadé Fonsorbes, Haute-Garonne [Artistes en scène – Fonsorbes] Cirque du Ravi ET Autour de la voix Salle du Trépadé Fonsorbes Catégories d’évènement: Fonsorbes

Haute-Garonne

[Artistes en scène – Fonsorbes] Cirque du Ravi ET Autour de la voix Salle du Trépadé, 20 novembre 2021, Fonsorbes. [Artistes en scène – Fonsorbes] Cirque du Ravi ET Autour de la voix

le samedi 20 novembre à Salle du Trépadé

**_Entretien avec un jongleur_** [**Cirque du Ravi**](https://www.facebook.com/CirqueDuRavi/) Clown jongleur A partir de 6 ans Durée : 45 min Dans ce spectacle tonique, Le Stage (à prononcer à l’américaine), jongleur mégalomane en pleine crise existentielle, confie entre deux exploits ses rêves avortés. Il aurait voulu être utile, pouvoir changer le monde grâce à son art, mais il se rend bien compte qu’il n’est que superflu, que beauté sans substance. Florent Lestage (à prononcer à la française), jongleur surdoué, revient sur son métier et ses aspirations, avec humour et légèreté, se caricaturant lui-même pour mieux se dévoiler, et au-delà se questionner sur la place de l’artiste dans la société. Interprétation : **Florent Lestage /** Mise en scène : **Francis Farizon** **_Récital sentimental_** **Autour de la voix** Diva clown A partir de 8 ans Durée : 50 min Miss Merry, Diva du monde lyrique nous entraîne dans un récital émouvant et délirant, dans lequel elle mêle sa vie et son art. Chanteuse submergée par ses émotions, coeur d’artichaut, éternelle amoureuse, elle s’improvise conférencière et nous donne une “leçon d’amour”, rythmée par Puccini, Céline Dion, Brassens et bien d’autres… Déterminée à éradiquer les chagrins d’amour, elle nous explique, démonstrations à l’appui, comment s’y prendre pour trouver l’homme idéal… Interprétation : **Ismérie Lévêque** / Mise en scène : **Bertil Sylvander** INFORMATIONS PRATIQUES Direction des Arts Vivants et Visuels 05 34 45 58 30 – [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles. Application du protocole sanitaire en vigueur.

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Application du protocole sanitaire en vigueur.

Soirée double plateau proposée dans le cadre d’Artistes en scène, dispositif d’aide exceptionnelle à la diffusion mis en place par le Conseil départemental de la Haute-Garonne Salle du Trépadé Place du Trépadé 31470 Fonsorbes Fonsorbes Trépadé Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T21:15:00;2021-11-20T21:30:00 2021-11-20T22:15:00

Détails Catégories d’évènement: Fonsorbes, Haute-Garonne Autres Lieu Salle du Trépadé Adresse Place du Trépadé 31470 Fonsorbes Ville Fonsorbes lieuville Salle du Trépadé Fonsorbes