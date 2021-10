Toulouse Espace Roguet Haute-Garonne, Toulouse [Artistes en scène – Espace Roguet] Mea Culpa – Avant l’incendie (on verra demain) Espace Roguet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

[Artistes en scène – Espace Roguet] Mea Culpa – Avant l’incendie (on verra demain) Espace Roguet, 21 novembre 2021, Toulouse. [Artistes en scène – Espace Roguet] Mea Culpa – Avant l’incendie (on verra demain)

Espace Roguet, le dimanche 21 novembre à 16:00

**_Mea Culpa_** [**Avant l’incendie (on verra demain)**](https://www.avant-incendie.com/mea-culpa) Théâtre concert A partir de 14 ans Durée : 1h10 L’humanité, avide de la liberté aveugle de jouir sans entrave avec le plus d’intensité possible, court à sa perte… Convoquer sur la scène la figure millénaire et paradoxale de Lucifer qui incarne tout à la fois la connaissance et le progrès, la puissance libertaire, la tentation, la jouissance sans frein, l’amoralité, voilà le point de départ de cette création. Convoquer un ange déchu pour questionner l’état du monde ! Lucifer revient, mais pas seul, avec des musiciens, et aussi un grand projet : celui de sauver le monde. Un dernier échange, méchant et drôle, une dernière provocation avant l’oubli, avant la fin. Avant qu’il ne soit trop tard. Interprétation : **Pierre-Olivier Bellec, Léa Cuny-Bret, Raphaël Jamin, François Rivère, Alice Tabart** / Mise en scène : **Victor Ginicis** INFORMATIONS PRATIQUES Direction des Arts Vivants et Visuels 05 34 45 58 30 – [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles. Application du protocole sanitaire en vigueur.

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Application du protocole sanitaire en vigueur.

Spectacle proposé dans le cadre d’Artistes en scène, dispositif d’aide exceptionnelle à la diffusion mis en place par le Conseil départemental de la Haute-Garonne Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T16:00:00 2021-11-21T17:10:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Roguet Adresse 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Ville Toulouse lieuville Espace Roguet Toulouse