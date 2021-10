Toulouse Espace Roguet Haute-Garonne, Toulouse [Artistes en scène – Espace Roguet] La Cave – Cie Oui Bizarre Espace Roguet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

[Artistes en scène – Espace Roguet] La Cave – Cie Oui Bizarre Espace Roguet, 13 novembre 2021, Toulouse. [Artistes en scène – Espace Roguet] La Cave – Cie Oui Bizarre

Espace Roguet, le samedi 13 novembre à 20:30

**_La Cave_** **Cie Oui Bizarre** Théâtre et musique A partir de 12 ans Durée : 1h10 Partir dans la direction opposée… Voilà ce que décide soudain le jeune Thomas Bernhard, un jour qu’il se rendait au lycée. Ce demi-tour décidera de toute sa vie. Il ne le regrettera jamais ! Isabelle Luccioni adapte pour la scène le roman d’un auteur majeur de la littérature européenne. Un solo sur mesure pour le comédien Jean-Marie Champagne, drôle et émouvant, accompagné au violoncelle par l’excellent Auguste Harlé. En avant la musique ! Co-productions : Scène Nationale de Tarbes Le Parvis – Pôle de formation et d’éducation par la création théâtrale l’ARIA Haute-Corse Soutiens : DRAC Occitanie, Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Ville de Toulouse, Département Haute-Garonne Remerciements au Théâtre Sorano, Théâtre du Hangar, Cave Poésie de Toulouse, Le théâtre de la Brique Rouge Toulouse. SACD : d’après ” La Cave, Un retrait” Thomas Bernhardt. 1976. Verlag GmbH, Salzburg Wien, dans la traduction française d’Albert Kohn. Editions Gallimard pour la traduction française. Jeu, chant, mise en scène : **Jean-Marie Champagne** / Violoncelle: **Auguste Harl** / Création lumière et son: **Amandine Gérome** / Adaptation texte: **Jean-Marie Champagne, Isabelle Luccioni** / Prise d’images : **Hélène Harmat** / Montage vidéo: **Clément Combes**. [https://www.youtube.com/watch?v=_X41vI8Ul_s](https://www.youtube.com/watch?v=_X41vI8Ul_s) INFORMATIONS PRATIQUES Direction des Arts Vivants et Visuels 05 34 45 58 30 – [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles. Application du protocole sanitaire en vigueur.

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Application du protocole sanitaire en vigueur.

Spectacle proposé dans le cadre d’Artistes en scène, dispositif d’aide exceptionnelle à la diffusion mis en place par le Conseil départemental de la Haute-Garonne Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T20:30:00 2021-11-13T21:40:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Roguet Adresse 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Ville Toulouse lieuville Espace Roguet Toulouse