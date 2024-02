Artistes en résidence Château de Bonnemare Radepont, lundi 26 février 2024.

Artistes en résidence Château de Bonnemare Radepont Eure

Vendredi

Le Château de Bonnemare accueille, pendant une semaine, une résidence d’artistes contemporains organisée avec Bertrand Réau.

La résidence est l’occasion pour des artistes de sensibilités variées et mobilisant des techniques différentes, de s’enrichir mutuellement lors des échanges autour d’une thématique définie par le curateur.

Lors de cette résidence, le public peut s’initier aux différentes techniques de peinture avec les artistes grâce à des ateliers qui s’adressent aux enfants et/ou aux adultes.

Cette résidence donne lieu à une exposition durant toute la semaine accessible gratuitement à tous les visiteurs.

Cette année, les artistes présents sont

– Izolda Pieraumont son travail est intimement lié à la présence du corps dans l’espace et à ses différents aspects. Entre dessin et peinture, parfois entre figuratif et abstrait, elle utilise différents médiums pour s’exprimer (fusain, craie, acrylique, huile et des supports variés, comme la toile, le tôle, le carton, etc.)

– France Auda son travail de collage s’apparente à une forme de méditation. Aujourd’hui avec la série alphabet son travail explore plus particulièrement les notions d’impermanence et d’équilibre, forcément instable et précaire, mais qui rendent d’autant plus précieux les moments suspendus, où par miracle, tout se tient.

– Katherine Colas du figuratif à l’abstrait, de l’acrylique à l’huile, et de la technicité au lâcher-prise, elle a été influencée par des facteurs extérieurs à l’art, évoluant ainsi sa pratique. Elle créé sur divers supports tels que le papier kraft, la toile, le plexiglas, et le verre, en utilisant parfois des médiums inattendus tels que l’eau, le white spirit, la bière et l’alcool !

Dates et horaires des ateliers (sur réservation)

27 & 29 février à 17h Peindre avec la bière

1er & 2 mars à 15h Atelier collages surréalistes

28 février & 1er mars à 15h Atelier modelage

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26

fin : 2024-03-03

990 Route de Bacqueville

Radepont 27380 Eure Normandie communication.bonnemare@gmail.com

