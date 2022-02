Artistes en présence – Kevin Seddiki & Jean-Louis Matinier Chabottes Chabottes Catégories d’évènement: Chabottes

Hautes-Alpes

Artistes en présence – Kevin Seddiki & Jean-Louis Matinier Chabottes, 26 février 2022, Chabottes.

2022-02-26 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-26

Chabottes Hautes-Alpes Chabottes Hautes-Alpes EUR 8 8 Après avoir sillonné le monde avec de grands noms de la chanson ou de la musique classique, Jean-Louis Matinier et Kevin Seddiki s’associent pour créer une musique, vibrante de leurs sensibilités conjuguées. communication@festivaldechaillol.com +33 9 82 20 10 39 http://www.festivaldechaillol.com/ Chabottes

