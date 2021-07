Alençon Cour carrée de la dentelle Alençon, Orne Artistes en herbes – atelier Suspension Cour carrée de la dentelle Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

Artistes en herbes – atelier Suspension Cour carrée de la dentelle, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Alençon. Artistes en herbes – atelier Suspension

Cour carrée de la dentelle, le mercredi 14 juillet à 14:30

Après la découverte de l’exposition de Sandrine Pincemaille, _Entre les fils_, inspire-toi de son travail pour imaginer ta propre suspension ! L’atelier, proposé aux enfants de 7 à 11 ans, est gratuit et dure environ 2 heures **Pensez à réserver votre place** Téléphone ; 02 33 32 40 07 Courriel : [musee@cu-alencon.fr](mailto:musee@cu-alencon.fr)

Gratuit

Un atelier confection de suspension pour les 7-11 ans Cour carrée de la dentelle Cour carrée de la dentelle alençon Alençon Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T14:30:00 2021-07-14T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alençon, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Cour carrée de la dentelle Adresse Cour carrée de la dentelle alençon Ville Alençon lieuville Cour carrée de la dentelle Alençon