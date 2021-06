Saint-Laurent Saint-Laurent Côtes-d'Armor, Saint-Laurent Artistes en herbe Saint-Laurent Saint-Laurent Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Laurent

Artistes en herbe Saint-Laurent, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Saint-Laurent. Artistes en herbe 2021-07-28 14:30:00 – 2021-07-28 16:30:00

Saint-Laurent Côtes d’Armor Saint-Laurent Côtes-d’Armor Prendre le temps de s’arrêter pour observer, sortir le carnet de l’explorateur et faire le dessin d’un paysage, d’une fleur ou d’un insecte ? Quelques petits conseils permettront de mettre chacun à l’aise pour réussir son premier croquis sur le vif (matériel fourni). Atelier animé par War Dro an Natur. Dès 5 ans. +33 2 96 43 73 89 Prendre le temps de s’arrêter pour observer, sortir le carnet de l’explorateur et faire le dessin d’un paysage, d’une fleur ou d’un insecte ? Quelques petits conseils permettront de mettre chacun à l’aise pour réussir son premier croquis sur le vif (matériel fourni). Atelier animé par War Dro an Natur. Dès 5 ans. dernière mise à jour : 2021-06-17 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Laurent Autres Lieu Saint-Laurent Adresse Ville Saint-Laurent lieuville 48.61944#-3.24745