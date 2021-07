Alençon Cour carrée de la dentelle Alençon, Orne Artistes en herbe – Jeux de fils Cour carrée de la dentelle Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Pour découvrir le musée, des ateliers à destination des 7-11 ans sont organisés les mercredis après-midi lors des vacances scolaires. Ces ateliers artistiques sont gratuits et durent 2 heures Ce mercredi 21 juillet, le thème sera _Jeux de fils._ La découverte de la dentelle donnera certainement des idées créatives à nos gambins. Inscription obligatoire (places limitées) : Téléphone : 0233324007 Courriel : [[musee@cu-alencon.fr](mailto:musee@cu-alencon.fr)](mailto:musee@cu-alencon.fr)

Gratuit sur inscription

2021-07-21T14:30:00 2021-07-21T16:30:00

