Artistes en herbe : créations de lycéens autour d’œuvres de l’exposition “Secrets de fabrique. Un été contemporain”. Musée Paul-Dini, 14 mai 2022 20:30, Villefranche-sur-Saône.

Les premières en spécialité arts plastiques du lycée Claude Bernard présentent leurs productions plastiques inédites.

Après être venu en visite commentée au musée municipal Paul-Dini, les élèves réalisent ensuite en quelques semaines et en binôme une production plastique inédite en lien avec des oeuvres de l’exposition « Secrets de fabrique ».

Lors de cette soirée, les élèves présenteront le projet et leurs travaux au grand public.En plus de présenter les réalisations des élèves dans l’espace d’exposition, juste à côté des œuvres les ayant inspirés, les lycéens seront amenés à rédiger un cartel personnalisé.

Suite aux donations de Paul et Muguette Dini faites à la ville de Villefranche, le musée municipal présente un panorama de la création picturale de la région Rhône-Alpes depuis plus d’un siècle.

Accès libre et gratuit

2 place Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône 69400 Villefranche-sur-Saône Auvergne-Rhône-Alpes