Musée Paul-Dini, le samedi 14 mai à 20:30

Après être venu en visite commentée au musée municipal Paul-Dini, les élèves réalisent ensuite en quelques semaines et en binôme une production plastique inédite en lien avec des oeuvres de l’exposition « Secrets de fabrique ». Lors de cette soirée, les élèves présenteront le projet et leurs travaux au grand public.En plus de présenter les réalisations des élèves dans l’espace d’exposition, juste à côté des œuvres les ayant inspirés, les lycéens seront amenés à rédiger un cartel personnalisé.

Entrée libre et gratuite

Les premières en spécialité arts plastiques du lycée Claude Bernard présentent leurs productions plastiques inédites. Musée Paul-Dini 2 place Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Rhône

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:00:00

