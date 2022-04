Artistes en devenir Musée du Colombier Alès Catégories d’évènement: Alès

Musée du Colombier, le samedi 14 mai à 18:00

Le musée du Colombier accueille les élèves de premières et de terminales art du lycée Bellevue d’Alès pour une réinterprétation des œuvres du musée. Les élèves seront présents le samedi 14 mai de 18h à 19h pour présenter leur travail. découvrez leur univers créatif ! La classe CE1 de l’école de Vézenobres présente un totem réalisé par les enfants en référence à l’œuvre “le vase aux centaures” de Jean Mayodon et suite à la rencontre avec Ophélie Pauchet, plasticienne.

Entrée Libre

