Artistes Émergents Centre Culturel de Quartier Saint-Simon Toulouse, vendredi 31 mai 2024.

Artistes Émergents Concert / Sortie de résidence / Cie DSH Vendredi 31 mai, 19h00 Centre Culturel de Quartier Saint-Simon Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T19:00:00+02:00 – 2024-05-31T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T19:00:00+02:00 – 2024-05-31T20:30:00+02:00

Chaque année, l’association DSH accompagne et forme un grand nombre d’artistes. Cette restitution est la finalité d’un travail d’un an, où ils ont pour la plupart pu vivre une création en résidence pour la première fois. Une belle occasion de découvrir les artistes émergents de demain !

Centre Culturel de Quartier Saint-Simon 10 Chemin de Liffard, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Saint-Simon / Lafourguette / Oncopole Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 96 80 https://saintsimon.toulouse.fr

