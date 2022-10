Artistes d’un soir à Ploumanac’h : ouvrez l’œil et, clic ! captez l’instant – Les Minutes Bleues

2022-11-01 – 2022-11-01 Si vous mettiez vos pas dans ceux des peintres que Ploumanac’h a inspirés ? À votre tour, laissez-vous envoûter par le site, les habitants et la lumière et créez votre œuvre. À la charnière des XIXe et le XXe siècle, de nombreux peintres ont posé leur chevalet autour du port ou sur les rochers de granit rose. Marie qui vous attend au bar de l’hôtel Beausite, vous parle brièvement de cette aventure artistique, juste assez pour vous inviter à marcher dans les pas de vos illustres prédécesseurs. Pas de pinceaux, pas de toile, mais un appareil numérique ou un simple smartphone suffisent. L’essentiel est d’ouvrir l’œil tout en décalant le regard. Lors d’une balade dans les ruelles du village, sur le port ou sur le sentier côtier, vous vous imprégnez de l’atmosphère et de la lumière si particulière de la fin du jour. Photographiez et notez les mots, les réflexions qui vous viennent. Ensuite, la déambulation terminée, Marie procède à des tirages que vous emporterez comme, peut-être, votre première expérience artistique. Le savez-vous ? L’heure bleue, période entre le jour et la nuit, est particulièrement prisée des photographes. Accessible à partir de 12 ans. Armez-vous de vos chaussures de marche et d’une lampe torche. Du 30 octobre au 4 novembre, pour fêter en douceur le passage à l’heure d’hiver, l’événement Les Minutes Bleues vous invite à des découvertes inédites et exclusives aux sublimes couleurs automnales dans 8 sites costarmoricains. Abbaye, châteaux, musées, sites naturels… tous ont imaginé de remarquables expériences, des moments rares à explorer, souvent baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule, la fameuse heure bleue qui a inspiré tant d’artistes. dernière mise à jour : 2022-10-07 par

