Artistes de Villa Belleville Villa Belleville, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 0h

gratuit

Projection et Ateliers ouverts – Sculpture / Installation / Vidéo / Exposition / Photographie

Louis Gary explore sans complexe les possibilités figuratives de la sculpture, et investit à son compte les territoires du design ; les œuvres qu’il produit évoquant ainsi à la fois la statuaire hiératique, la ligne claire et le labeur des model-makers. Sa pratique photographique reconstitue en creux l’arrière-plan sensible de son travail et l’ancre dans une histoire des formes jouant sans ironie de ses propres ambiguïtés. La contemplation, le surnaturel, le carnaval : la multiplicité des forces convoquées offre à qui regarde un affût pour considérer le monde, les gestes et les choses. Et 10 ateliers de création artistique ouverts, pour Nuit Blanche tous les artistes ouvriront leur atelier pour faire découvrir leur espace de création et de recherche.

Artistes de Villa Belleville – Résidences de Paris Belleville : Louis Gary, Camille Vivier, Sammy Stein et Severine Bascouert, Maxime Testu et Hélène Labadie, Maylis Gerard, Victorien Soufflet, Johanna Mirabelle, Victor Vaysse, Aurore-Caroline Marty, Tom Chatenet, Camille Le Meur, Carina Emery.

Villa Belleville 23 rue Ramponeau Paris 75020

2, 11 : Belleville (241m) 2 : Couronnes (256m)



Contact :Villa Belleville https://www.instagram.com/villabelleville

