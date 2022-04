Artistes de la Casa de Velázquez – Itineranciá Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

2022-05-19

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : oui Rendez-vous de la création contemporaine, Itinerancia réunit les œuvres des artistes résidents en 2021-2022 de la Casa de Velázquez de Madrid. C’est aussi l’occasion de découvrir le travail de Corentine Le Mestre, artiste de Loire-Atlantique qui a bénéficié d’une résidence de trois mois à Madrid avec le soutien du Département de Loire-Atlantique et de la Casa de Velázquez. Découvrez l’ensemble des artistes exposés ! Liza Ambrossio (photographie – arts visuels)Bianca Argimon (dessin)Laía Argüelles (arts visuels)Rudy Ayoun (peinture)Iván Castiñeiras (cinéma / Vidéo)Julien Deprez(gravure)Guillaume Durrieu (peinture)Emma Dusong (vidéo)Corentine Le Mestre (arts visuels)Silvia Lerín (arts plastiques)Clara Marciano (dessin)Callisto Mc Nulty (cinéma)Alessandra Monarcha Souza E Silva Fernandes (architecture)Adrian Schindler (arts visuels / photographie)Xie Lei (peinture)

