Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 22h

gratuit

Festival Kiosquorama – Musique

Kiosquorama est une association qui organise un festival musical éco-citoyen gratuit dans les kiosques à musique et les jardins de villes européennes depuis 2009. Retrouvez-nous au Clos des Blancs Manteaux à 18:00 et venez découvrir, lors de la Nuit Blanche, nos artistes (Barbara Carlotti, Deborah Leclercq, Pi Ja Ma, Esken, Abel Cheret, Gabriel Tur), nos initiatives et artisans locaux gratuitement et dans une configuration répondant aux exigences sanitaires actuelles.