Le samedi 2 octobre 2021

de 21h à 4h

gratuit

Lignes – Installation / Performance / Musique « Lignes » sera une performance faisant appel à plusieurs disciplines artistiques emblématiques du territoire, présentée en nocturne, dans le cadre de Nuit Blanche, le 2 octobre 2021. Nous proposons ainsi une oeuvre hybride, mêlant breakdance, musique et graffiti. Deux pontons sont transformés en une scène flottante accueillant une scénographie mise en lumière. Des modules peints vont « meubler » la scène, habillés par les artistes, en complément du bateau pousseur en arrière-scène lui aussi peint. Les danseurs seront vêtus de costumes, peints en fluo par deux artistes : Arnaud Liard et Lek. Ils seront éclairés de lumière noire, offrant au public le spectacle bluffant d’une chorégraphie nocturne flottante et réfléchie dans l’eau. Arnaud Liard, Lek, Bandidas, Compagnie Unity et Urban Talent, HKM, Humans, Jazz Gold Family, Khanya En partenariat avec : Les canaux de Paris ; Auberkitchen ; La Pépinière ; Le Barboteur ; CEMEX Avec le soutien de : La Ville de Paris ; Plaine Commune ; Mairie d’arrondissement du 19ème ; Le Département de la Seine-Saint-Denis Nuit Blanche -> Nuit Blanche Canal St-Denis Quai Josette et Maurice Audin Aubervilliers 93300

