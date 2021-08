Mont-Saint-Vincent Mont-Saint-Vincent Mont-Saint-Vincent, Saône-et-Loire Artistes aux villages Mont-Saint-Vincent Mont-Saint-Vincent Catégories d’évènement: Mont-Saint-Vincent

Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire Mont-Saint-Vincent EUR Des artistes prennent possession du village de Mont-Saint-Vincent et créent sous vos yeux.

Déambulation des visiteurs à la rencontre des artistes, puis vente des œuvres réalisées sur la place du Château à 18h.

Ouvert à tous les artistes, peintres, sculpteurs. Le thème de cette année est : “nos villages au fil du temps”. Les œuvres peuvent être ébauchées ou pas mais seront finalisées sur place au cours de la journée.

Pour les artistes : fiche d'inscription à renvoyer avant le 04/09/2021.

