ARTISTES AU LYCÉE #4 RAPPROCHONS-NOUS Clermont-l’Hérault, jeudi 4 avril 2024.

ARTISTES AU LYCÉE #4 RAPPROCHONS-NOUS Clermont-l’Hérault Hérault

La Mondiale Générale.

Rapprochons-nous est une forme courte pour deux acrobates, un preneur de son et vingt radios. C’est un rendez-vous, une initiation à se donner du temps, à se croire unique. Unique et sans prétention. Unique et commun. Unique et dérisoire.

Dès 10 ans.

Dès 10 ans. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 19:30:00

fin : 2024-04-04

2 Rue Victor Hugo

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie billetterielesillon@cc-clermontais.fr

