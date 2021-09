Paris SQUARE SARAH BERNHARDT île de France, Paris Artistes associés du Père Lachaise : l’ A.P.L.A SQUARE SARAH BERNHARDT Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Artistes associés du Père Lachaise : l’ A.P.L.A SQUARE SARAH BERNHARDT, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 23h

gratuit

L’HEURE BLEUE – Installation / Exposition L’heure bleue, ce moment délicat où tout chavire, bascule et se métamorphose pour atteindre la nuit. Un parcours poétique au sein du square Sarah Bernhardt, une dizaine d’artistes déclinant leur univers, comme des ilots visuels sur de grands panneaux imprimés. Dix artistes, membres de l’A.P.L.A: association d’artistes du Père Lachaise regroupant une quarantaine de membres et organisant des événements tels que les portes ouvertes des ateliers d’artistes, éditions, expositions (toutes techniques confondues), exposeront 20 à 30 œuvres imprimés sur des panneaux en forex ou alucobond légers et maniables, ils seront posés sur des chevalets ou équipés de piquets. Implantés comme des ilots dans des espaces choisis au préalable, formant un parcours poétique sur le thème : « l’heure bleue ». Nuit Blanche -> Nuit Blanche SQUARE SARAH BERNHARDT 2 rue de BUZENVAL Paris 75020

9 : Buzenval (312m) 2 : Avron (394m)

Contact : https://www.paris.fr/equipements/square-sarah-bernhardt Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-02T23:00:00+02:00

Julie Edwige Lefebvre _ photographie Laurence Prat

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu SQUARE SARAH BERNHARDT Adresse 2 rue de BUZENVAL Ville Paris lieuville SQUARE SARAH BERNHARDT Paris